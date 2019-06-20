الجبير: المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، إن المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني، موضحا أنه “لا أحد يريد حربا مع إيران”، واصفا أنه “من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوة عظمى لحرب مع إيران”.

وتابع الجبير: “نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة”، مشددا في الوقت نفسه أنه على إيران تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب.

وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، ولا سيما بعد تسارع وتيرة هجماتها في الأسابيع الأخيرة، مما ساهم في خطوة الوضع في المنطقة.

وطالب الجبير، إيران، بالعودة كدولة طبيعية، وإيقاف اعتداءاتها المتكررة، ولا سيما على طرق الملاحة الدولية، التي تؤثر على العالم كله.

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وشدد الجبير على أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جدا، مبينا أن المنطقة تحتاج للتهدئة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى.

ومن ناحية أخرى، طالب الوزير السعودي، دولة قطر، بوقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أنه لا حوار مع قطر إلا إذا غيرت سلوكها، وأن العلاقات معها كما كانت قبل عام.

أما عن ليبيا، فأفاد الجبير أن المملكة تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا ونتحدث مع حفتر ونسعى للجمع بينه وبين السراج، وهي تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، مع دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل.