من الأرباح إلى حافة الانهيار.. لماذا تكبدت الخطوط القطرية خسائر بـ252 مليون ريال؟

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر كبيرة في العام المالي الماضي قدرت بـ252 مليون ريال، وذلك بسبب ثبوت الإيرادات بدون نمو معتبر في المبيعات، وارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 43 مليار دولار بسبب المقاطعة الرباعية العربية واستهلاك وقود أكبر للرحلات.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، إن الشركة قد لا يمكنها الاستمرار من دون الدعم الحكومي، مشيرا إلى أنه حال استمرار العقوبات العربية على المدى الطويل سيتم البحث في الحصول على دعم حكومي، حسب صحيفة “تليغراف”.

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وبدأت أزمة الخطوط القطرية منذ بدء المقاطعة الرباعية للدوحة، وبعد نحو 11 شهراً فقط من بدء الأزمة، اعترف أكبر الباكر، الذي يدير الناقلة منذ 1997، بخسارة الخطوط القطرية.

وتعيش الخطوط القطرية حالة من التحول من النجاح إلى الخسارة، وخلال شهور قليلة فقط أرباح الشركة التي قدرت بالمليارات تحولت إلى طلب مد يد العون من الحكومة مخافة الانهيار، بسبب مواقف الدوحة السياسية وما ترتب عليها من المقاطعة العربية التي فاقمت معاناة الشركة، وألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد القطري.

يشار إلى أن “الباكر”، أكد في تصريحات سابقة أن الخطوط القطرية تكبدت خسائر للمرة الأولى في تاريخها مع تأثرها بالمقاطعة الرباعية العربية.