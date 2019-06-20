التحالف العربي: مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من حرم جامعة صنعاء

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

رصدت قوات التحالف، صباح اليوم، انطلاق صاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، من حرم جامعة صنعاء، وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.

فيما ذكر التحالف أن المليشيا الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف، وتستخدم المواقع المدنية لاطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.