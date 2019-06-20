الان تتابع حميدتي: يجب توافق جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة بشكل سريع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
قال الفريق أحمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، اليوم، إن أي شخص تجاوز أو ارتكب جرما بحق الشعب السوداني سيلقى جزاءه، حتى لو كان من العسكريين.
وأضاف أن المجلس العسكري سيعمل على تقدم كل شخص متورط في الفساد إلى المحاكمة، موضحا أنه تم القبض على عدد من الأشخاص ينتحلون صفة أفراد من الدعم السريع.
وأورد حميدتي أن المجلس سيعمل حتى يصل السودان الى انتخابات حرة، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون شاملا يرضي الجميع.
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