أكرم أوغلوا كابس لأردوغان لرغبة الاتراك في تنصيبه رئيسا

ذكر تقرير ألماني، الخميس، أن "الأتراك يريدون أكرم إمام أوغلو عمدة لمدينة إسطنبول في الانتخابات البلدية المقررة في الـ23 من يونيو/حزيران الجاري، ثم رئيسا للبلاد".

وقال موقع "أر بي" الإخباري الألماني إن "المدينة الأكثر ثراء والأقوى اقتصادا، والأكثر تأثيرا من الناحية السياسية، تحدد في انتخاباتها البلدية، الأحد، مستقبل أردوغان".

وتابع: "قبل أيام من موعد الانتخابات، عقد أكرم أوغلو فعالية انتخابية في أجواء ممطرة، والمياه تغرق أركان المدينة، ورغم ذلك حضرت أعداد كبيرة من الناس وانتظروا خطاب مرشح حزب الشعب بشغف".

وأضاف: "الأتراك لا يريدون أكرم أوغلو عمدة لإسطنبول فقط، بل أيضا رئيسا لتركيا".

ووفق الموقع نفسه، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم أقام فعالية انتخابية في نفس توقيت فعالية أكرم أوغلو، وعلى مقربة منها، لكنها لم تجذب إلا قليلا من المارة.

وذكر الموقع، في تقريره، أن "ما حدث منذ ٣١ مارس/آذار الماضي، يثبت أن سلطة أردوغان تتآكل، وهذا بدا واضحا بعد أن بات الجميع يتحدثون عن انتخابات إسطنبول المعادة على اعتبار أنها محدد أساسي لمستقبل أردوغان".

تابع: "وعندما يعلن فوز أكرم أوغلو، كما هو متوقع، ستصبح الأحاديث المتناثرة عن انشقاقات في حزب العدالة والتنمية، أكثر جدية".

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وتابع: "ومن ثم فإن انتخابات الأحد لن تحدد حاكم إسطنبول فقط، لأن أكرم أوغلو سيحدد مستقبل الرئيس التركي وحزبه".

ونقل الموقع عن مدير فرع منظمة فريدرش ألبرت غير الحكومية الألمانية في تركيا فليكس شميدت، قوله: "حزب الشعب أكثر حماسة، وانتخابات الأحد ستعتمد على قدرة الأطراف المختلفة على تعبئة الناخبين".

وأضاف: "هناك أمران يزيدان فرص إمام أوغلو بالمقارنة بانتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ أولهما أنه بات معروفا ومشهورا، وهذا لم يكن الوضع في الانتخابات الأولى".

أما الأمر الآخر، فيتمثل في أن "العديد من أعضاء العدالة والتنمية غير راضين عن إعادة الانتخابات من الأساس ويشعرون بأنها خطوة ظالمة"، حسب شميدت.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن "خسارة أردوغان الأحد ستكون كابوسا، فهي تعني تلقيه ضربتين في أهم مدينة في تركيا في أقل من 3 أشهر، وعلى أيدي نفس الشخص، أكرم إمام أوغلو، الذي سيصبح رمزا كبيرا والخصم الرئيسي للرئيس التركي".

ونقل عن شميدت قوله: "ستكون بداية النهاية لعصر أردوغان".

وتُجرى الانتخابات البلدية في إسطنبول يوم الأحد، حيث يتنافس أكرم أوغلو مع مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم على منصب عمدة المدينة.