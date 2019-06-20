وزير سعودي: نقف على مسافة متساوية من كافة الأطراف في ليبيا

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة تقف على مسافة واحدة

من مختلف الأطراف في ليبيا.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: نعترف بحكومة الوفاق في ليبيا ونتحدث مع

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حفتر ونسعى للجمع بينه وبين السراج.

وأكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل لحل.

وتابع: لا نريد أن نرى أي ميليشيا مسلحة متطرفة تتولى السلطة في ليبيا.