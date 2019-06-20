قال وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة تقف على مسافة واحدة
من مختلف الأطراف في ليبيا.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: نعترف بحكومة الوفاق في ليبيا ونتحدث مع
حفتر ونسعى للجمع بينه وبين السراج.
وأكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل لحل.
وتابع: لا نريد أن نرى أي ميليشيا مسلحة متطرفة تتولى السلطة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سعودي: نقف على مسافة متساوية من كافة الأطراف في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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