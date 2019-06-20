السودان.. إعفاء النائب العام من منصبه وتعيين عبد الله أحمد خلفا له

أعفى المجلس الانتقالي السوادني النائب العام من منصبه اليوم الخميس، حزيران 20، 2019.

وقالت مصادر إعلامية إن "الانتقالي" أقال الوليد محمود واختيار عبد الله أحمد خلفا له.

والسبت الماضي أكد النائب العام السوداني المقال أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

Advertisements

وقال محمود خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".

وكانت النيابة العامة قالت الخميس إنها استكملت تحقيقاتها مع البشير، ووجهت له تهما تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر في النيابة العامة أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".