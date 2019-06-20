البنتاغون: إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة عمل استفزازي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (أمس الأربعاء)

كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية والبحث جار لتحديد مكان حطامها، وفق ما نقلت قناة "الحرة".

الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن إسقاط الطائرة المسيرة "هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة

الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

واعتبرت البنتاغون أنه "عمل استفزازي"، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، عقب تصريح سابق نفى به وجود طائرة

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بالمجال الجوي الإيراني.

لكن وكالة "سباه نيوز"، الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، قالت إنه أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في

إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وقال الحرس الثوري -وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني- إن الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك

(تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان) "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري"

في محافظة هرمزغان.