صحافي سعودي: ناصر الدويلة يحرض على عمل ارهابي في السعودية

قال الصحافي السعودي، خالد المطرفي، إن البرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، يحرض على إرهابي بالسعودية.
وكتب الصحافي السعودي: "المدعو ناصر الدويلة يحرض على عمل ارهابي داخل أراضي المملكة العربية السعودية، هذه ليست حرية تعبير ولا رأي قانوني لنتجاوز عنه بل جريمة مكتملة من شخص يريد الإضرار بالعلاقات السعودية الكويتية لمصالحه الخاصة وأدعو السلطات الكويتية للتدخل".
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