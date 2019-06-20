شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: الجيش يواصل العمليه العسكرية للسيطرة على العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على العاصمة طرابلس، رافضاً المبادرة السياسية التي طرحها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحل الأزمة في البلاد.

وشدد حفتر في مقابلة أجراها مع صحيفتي «المرصد» و«العنوان» الليبيتين نشرت في وقت متأخر أمس (الأربعاء)، على عدم إيقاف «العملية العسكرية» للسيطرة على طرابلس، معتبراً أن المناخ السياسي الملائم سيتوفر عقب انتهاء العملية.