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واشنطن تؤكد أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم (الخميس) أن النظام الإيراني أسقط طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية كانت، وفقًا لقيادة الأركان الأمريكية، «في المجال الجوي الدولي».

وقالت الوزارة في بيان إن «الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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