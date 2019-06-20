شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم (الخميس) أن النظام الإيراني أسقط طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية كانت، وفقًا لقيادة الأركان الأمريكية، «في المجال الجوي الدولي».
وقالت الوزارة في بيان إن «الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة».
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