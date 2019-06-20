شكرا لقرائتكم خبر عن 130 قتيلاً في معارك إدلب وسقوط 15 مدنياً بغارات للنظام السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 15 مدنياً بينهم مسعفان لدى منظمة إنسانية محلية، جراء غارات نفذتها قوات النظام اليوم (الخميس) على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن سبعة أطفال من بين القتلى الذين سقطوا جراء الغارات التي طالت بلدات وقرى عدة في محافظة إدلب، بينما قتل المسعفان اثر ضربة استهدفت سيارة إسعاف في مدينة معرة النعمان.

من جهة ثانية، دور معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها، أودت بحياة 130 مقاتلاً على الأقل من الطرفين خلال 48 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الأنسان.