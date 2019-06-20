شكرا لقرائتكم التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت باليستياً من حرم جامعة صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها رصدت صباح الخميس انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف، وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة .

Advertisements

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أكد في لقاءات سابقة أن الميليشيات تستخدم المدنيين ومواقعهم دروعًا بشرية، وتتخذ من المساجد والمستشفيات والمدارس مقرا لانطلاق عملياتها.

يذكر أن المالكي، أعلن في وقت سابق الخميس، أنه عند الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف حوثي معادٍ بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

وأوضح أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها - ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".