بو صعب استقبل ماروتي على رأس وفد من شركة فيكانتييري الإيطالية المختصة ببناء السفن

استقبل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، ​السفير الإيطالي​ لدى ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ على رأس وفد من شركة فيكانتييري الإيطالية المختصَّة ببناء ​السفن​ وتمَّ البحث في العرض المقدَّم من الشركة المذكورة لتعزيز ​القوات​ البحرية اللبنانية.

كما والتقى ​السفير اليمني​ لدى لبنان عبد الله الدعيس وتمَّت مناقشة آخر المستجدات في الساحة اليمنيَّة والحرب القائمة فيها والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ في ظل تدهور الأوضاع الإنسانيَّة

كذلك استقبل وزير الدفاع قنصل السيشل في لبنان محمد عبد الجليل.