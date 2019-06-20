قوى الأمن: تدابير سير يوم 23/6 في منطقة البقاع بسبب سباق تسلق الهضبة الثاني

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه اعتباراُ من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 23/6/2019، سيقام في ​منطقة البقاع​ سباق "تسلق الهضبة الثاني" Course De Côte، كما ستقام التجارب بتاريخ 21/6/2019 من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00.

لذلك ستتخذ المديرية ​تدابير سير​ في الاوقات والتاريخين المذكورين وفقاً لما يلي:

منع المرور على طريق ​المريجات​ الداخلية من مفرق نبع الكازوز صعوداً بمحاذاة الأوتوستراد العربي وصولاً الى تحويلة ​ضهر البيدر​، وتحويل السير المتجه الى بلدة بوارج من مفرق ​جديتا​ العالي.

مع العلم ان الطريق الدولية من ​شتورا​ مرورا بالمريجات نحو ضهر البيدر ستبقى سالكة.

ودعت المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظاً على ​السلامة العامة​.