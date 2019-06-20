قوى الأمن: تدابير سير يوم 23/6 في منطقة البقاع بسبب سباق تسلق الهضبة الثاني

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه اعتباراُ من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 23/6/2019، سيقام في منطقة البقاع سباق "تسلق الهضبة الثاني" Course De Côte، كما ستقام التجارب بتاريخ 21/6/2019 من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00.
لذلك ستتخذ المديرية تدابير سير في الاوقات والتاريخين المذكورين وفقاً لما يلي:
منع المرور على طريق المريجات الداخلية من مفرق نبع الكازوز صعوداً بمحاذاة الأوتوستراد العربي وصولاً الى تحويلة ضهر البيدر، وتحويل السير المتجه الى بلدة بوارج من مفرق جديتا العالي.
مع العلم ان الطريق الدولية من شتورا مرورا بالمريجات نحو ضهر البيدر ستبقى سالكة.
ودعت المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة.
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