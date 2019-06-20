استقبال العماد جوزاف عون في سفارة لبنان في السعودية بحضور الجالية اللبنانية

استُقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في اليوم الثاني من زيارته إلى السعودية، في ​السفارة اللبنانية​ بحضور الجالية اللبنانية، حيث أُقيم حفل على شرفه في ​الرياض​ من قبل السفير اللبناني ​فوزي كبارة​.

وبعد أن ألقى السفير كبارة كلمة ترحيبية، أعرب العماد عون عن تقديره للحفل وشكر القيّمين عليه، وأكدّ أن الوضع الأمني في لبنان مستقرّ، وأنه على استعداد لاستقبال أبنائه المغتربين، وأبناء الدول العربية الشقيقة.

من جهة أخرى، شدّد العماد عون على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مثمّناً دورها في دعم ​الدولة اللبنانية​ وجيشها، ومؤكداً الدور الأساسي الذي تؤديه الجالية اللبنانية في تعميق هذه العلاقات.

وفي الختام، تسلّم العماد عون درعاً تقديرياً من السفير كبارة.