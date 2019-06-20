كركي تابع الأوضاع الصحية مع مديري المستشفيات الجامعية: لتطوير العلاقة بما يخدم الجانبين

التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ في مكتبه مديري ​المستشفيات​ والمراكز الطبية لكل من : ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ الجامعي، ​القديس جاورجيوس​ الجامعي، المركز الطبي في ​الجامعة الأميركية​، والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، كذلك حضر الاجتماع رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات فؤاد حليحل.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، انه "تم البحث في الأوضاع الصحية بشكل عام والتداول في عدة نقاط من شأنها تطوير وتمتين العلاقة بين المستشفيات والصندوق وبصورة خاصة المطالب التالية :إعادة النظر بالتعرفات الإستشفائية، إعادة النظر بلائحة المستلزمات الطبية بإدخال مستلزمات حديثة وببدل أسعار يناسب التجديد الحاص، المعاملات المتراكمة لصالح المستشفيات وضرورة إيجاد آلية لإعطائها المجرى النظامي بالسرعة اللازمة حفاظا على حقوق المستشفيات، و إيجاد آلية للتعاون بين الضمان والمستشفيات".

وأشار كركي الى "العلاقة التي تربط الصندوق مع المستشفيات وضرورة تحسينها وتطويرها بما يخدم الطرفين وأنه يعمل بصورة جدية وفعالة في هذا الإطار وبصورة خاصة حول المستلزمات الطبية والتعرفات، في إنتظار قرار اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه، على أن تستمر هذه المستشفيات بإستقبال المضمونين وتقديم الخدمات لهم دون تحميلهم اية أعباء إضافية خارج المتفق عليها مع الصندوق ومع المحافظة على الجودة المطلوبة".

وأمل بـ"إنجاز لائحة جديدة للأدوات والمستلزمات الطبية مع نهاية شهر تموز من العام الحالي".

بدورهم، شكروا مديرو المستشفيات كركي على "الجهود التي يبذلها وعلى عنايته وإهتمامه لتطوير العلاقة بين الصندوق والمراكز الطبية لما فيه مصلحة الجميع وفي طليعتهم المضمون الذي نسعى جميعا إلى تأمين حقوقه".