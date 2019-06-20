مراد: نتمنى ان لا تكون الموازنة على حساب المواطن الفقير

تمنى النائب ​عبد الرحيم مراد​ أن "تكون ​التعيينات​ الاداربة على قاعدة الكفاءة وليس على قاعدة الوساطات". وفي تصريح له بعد لقائه مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اكد مراد انه "آن الأوان لان يتكامل الشارع السني ويتكاتف أسوة ببقية المذاهب، ونتمنى ان نتجاوز هذه المرحلة القاسية المريرة بسلام فيما يتعلق ب​الوضع المالي​ والاقتصادي ونحن على أبواب ​الموازنة​، نتمنى ان لا تكون الموازنة على حساب المواطن الفقير|؟

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