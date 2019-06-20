كهرباء لبنان: عزل مخرج الرميلة في دائرة وادي الزينة بسبب الأشغال

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن عزل مخرج ​الرميلة​ في دائرة ​وادي الزينة​ من اليوم الخميس الواقع فيه 20/6/2019 ولغاية 5/7/2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أشغال على هذا المخرج"، مشيرة الى ان " ​التيار الكهربائي​ سوف ينقطع طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من مخرج الرميلة".

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