اللواء ابراهيم عرض التطورات مع ممثل الأمين العام للمتحدة في لبنان

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​ وبحث معه آخر التطورات المحلية والإقليمية والتعاون القائم بين ​الأمن العام​ ومؤسسات ​الأمم المتحدة​.

ثم التقى اللواء ابراهيم وفداً من مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان برئاسة السفير ادوار غبريال ضم المدير التنفيذي ليسلي توما، المستشار جان ابي نادر، وعضو مجلس الإدارة محمد احمر.

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الإقتصادية والأمنية في لبنان لا سيما على الحدود الجنوبية اضافة الى موضوع ​النازحين السوريين​.