لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب جورج عقيص إلى أن "أسبابا عديدة لكثافة الحضور النيابيّ، أولا المجلس جديد وهناك رغبة بمواكبة الموازنة ثانياً الوضع الاقتصاديّ يدفع بالمشاركة، قد يكون هناك إطالة لأمد النقاش نتيجة الحضور الكثيف والحلّ قد يكون بان يتكلّم شخص واحد نيابة عن كل تكتل نيابيّ وهناك وقت محدد لإحالة الموازنة إلى الهيئة العامة في شهر 7".
وفي حديث تلفزيوني، أعرب عقيص عن امله بـ"ان يتم الالتزام بالمهلة المحددّة ولكن حديّة النقاش لا توحي بذلك"، مشيراً إلى أن " كل سلطة مهمّتها محددة في الدستور بشكل واضح ولا أظن أن أحداً لديه نيّة بضرب ما أقرّته الحكومة من انخفاض في العجز"، مؤكداً "اننا لا نريد تخفيض الواردات ولكن هناك نفقات نستطيع تخفيضها ".
وأشار إلى "اننا ممثلون في الحكومة وكان هناك قرار بالتخفيض في كل الادارات والوزارات بحسب دور كل منها، تم إلى حدّ كبير الالتزام بهذا التخفيض، لذلك استطعنا تخفيض العجز إلى هذا الحدّ أقلّه على الورق"، مؤكداً "اننا لا نُلزم أنفسنا بشيء لأن الموازنة لا تعكس آمال الشعب ولا تطلعاتنا كتكتل لأن المضمون الاصلاحيّ غير موجود، وهذا ما أدى إلى تحفظّ وتحفّظنا أتاح لنا المناقشة بكلّ شفافية لإقرار موازنة بأقرب وقت ممكن والانصراف إلى تحضير موازنة 2020 بشكل جديّ لتحقيق الجزء الأكبر من الإصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: لا نُلزم أنفسنا بشيء لأن الموازنة لا تعكس آمال الشعب ولا تطلعاتنا كتكتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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