عقيص: لا نُلزم أنفسنا بشيء لأن الموازنة لا تعكس آمال الشعب ولا ‏تطلعاتنا كتكتل

لفت عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​جورج عقيص​ إلى أن "أسبابا عديدة لكثافة الحضور النيابيّ، أولا المجلس جديد ‏وهناك رغبة بمواكبة ​الموازنة​ ثانياً الوضع الاقتصاديّ يدفع ‏بالمشاركة، قد يكون هناك إطالة لأمد ​النقاش​ نتيجة الحضور الكثيف ‏والحلّ قد يكون بان يتكلّم شخص واحد نيابة عن كل تكتل نيابيّ وهناك ‏وقت محدد لإحالة الموازنة إلى الهيئة العامة في شهر 7".

وفي حديث تلفزيوني، أعرب عقيص عن امله بـ"ان يتم الالتزام بالمهلة المحددّة ولكن حديّة النقاش لا ‏توحي بذلك"، مشيراً إلى أن " كل سلطة مهمّتها محددة في ​الدستور​ بشكل واضح ولا أظن ‏أن أحداً لديه نيّة بضرب ما أقرّته ​الحكومة​ من انخفاض في ​العجز​"، مؤكداً "اننا لا نريد تخفيض الواردات ولكن هناك نفقات نستطيع تخفيضها ".

وأشار إلى "اننا ممثلون في الحكومة وكان هناك قرار بالتخفيض في كل ‏الادارات والوزارات بحسب دور كل منها، تم إلى حدّ كبير الالتزام ‏بهذا التخفيض، لذلك استطعنا تخفيض العجز إلى هذا الحدّ أقلّه على ‏الورق"، مؤكداً "اننا ‏لا نُلزم أنفسنا بشيء لأن الموازنة لا تعكس آمال الشعب ولا ‏تطلعاتنا كتكتل لأن المضمون الاصلاحيّ غير موجود، وهذا ما أدى ‏إلى تحفظّ وتحفّظنا أتاح لنا المناقشة بكلّ شفافية لإقرار موازنة بأقرب ‏وقت ممكن والانصراف إلى تحضير موازنة 2020 بشكل جديّ ‏لتحقيق الجزء الأكبر من الإصلاحات".