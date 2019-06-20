ادارة الاحصاء المركزي: ارتفاع 0,12% في اسعار الإستهلاك لشهر ايار أعلنت ادارة الاحصاء المركزي عن انجاز الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك الجديد لشهر ايار 2019 وقد سجل ارتفاعا وقدره 0,12 % بالنسبة لشهر نيسان 2019. وسجلت الارقام على صعيد المحافظات: - ارتفاعا في محافظة ​بيروت​ وقدره 0,24 % - ارتفاعا في ​محافظة جبل لبنان​ وقدره 0,18 % Advertisements - انخفاضا في محافظة ​الشمال​ وقدره 0,25 %. - ارتفاعا في محافظة ​البقاع​ وقدره 0,11 %. - اتفاعا في محافظة ​الجنوب​ وقدره 0,15 %. - ارتفاعا في ​محافظة النبطية​ وقدره 0,52 %.

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