قوى الامن: توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر بجرم مخدرات

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "حاجز ضهر البيدر أوقف كل من م.ش. مواليد عام 1994، م.ز. من مواليد عام 2001 بجرم مخدرات و ع.د من مواليد 1996 لقيامه بتهريب 6 أشخاص من التابعية السورية ادخلوا البلاد خلسة".
كما أشارت إلى أنه "بعد عملية رصد ومتابعة اوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في صيدا م.س من مواليد 1965 بجرم ترويج مخدرات و ضبطت بحوزته كمية منها معدّة للترويج".
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