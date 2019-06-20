قوى الامن: توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر بجرم مخدرات

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأن "​حاجز ضهر البيدر​ أوقف كل من م.ش. مواليد عام 1994، م.ز. من مواليد عام 2001 بجرم ​مخدرات​ و ع.د من مواليد 1996 لقيامه بتهريب 6 أشخاص من التابعية السورية ادخلوا البلاد خلسة".

كما أشارت إلى أنه "بعد عملية رصد ومتابعة اوقفت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في صيدا م.س من مواليد 1965 بجرم ترويج مخدرات و ضبطت بحوزته كمية منها معدّة للترويج".