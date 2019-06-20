بوتين: استخدام أميركا القوة ضد إيران بعد حادثة خليج عمان سيكون كارثة للمنطقة

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس أنه "من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد ​إيران​، وإذا فعلت ​أميركا​ ذلك فهذا سيؤدي إلى كارثة".

وأشار بوتين الى أن "إيران تنفذ بشكل كامل الاتفاقات مع وكالة ​الطاقة الذرية​ ونعتبر العقوبات ضدها غير مبررة".