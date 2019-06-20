أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس أنه "من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وإذا فعلت أميركا ذلك فهذا سيؤدي إلى كارثة".
وأشار بوتين الى أن "إيران تنفذ بشكل كامل الاتفاقات مع وكالة الطاقة الذرية ونعتبر العقوبات ضدها غير مبررة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: استخدام أميركا القوة ضد إيران بعد حادثة خليج عمان سيكون كارثة للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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