النشرة: مجموعات من النازحين السوريين تواصل العودة إلى ريف حمص

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "مجموعات من ​النازحين السوريين​ في مخيم ​الركبان​ تواصل العودة عند الحدود السورية العراقية في منطقة التنف عبر ممر جليغم ب​ريف حمص​ الشرقي وتمكنت من الوصول عبر ​شاحنات​ وآليات الى مناطق سيطرة ​الجيش السوري​"، مشيراً إلى أنه "استقبل الدفعة ​الجديدة​ في الممر نقاط طبية وعناصر من ​الهلال الأحمر​ قاموا بتقديم المساعدات طبية وغذائية حيث تم نقلهم بعدها عبر حافلات خصصتها ​محافظة حمص​ إلى مراكز إقامة مؤقتة تمهيدا لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة في المناطق التي حررها الجيش السوري من ​الإرهاب​ وتحتجز المجموعات المسلحة المدعومة من ​القوات​ الاميركية في مخيم الركبان عشرات الاف الاشخاص منذ نحو خمس سنوات في ظروف مأساوية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد ​الحياة​ من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها".

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