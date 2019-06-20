اسماعيل هنية: لا نعرف بنود صفقة القرن حتى الآن

لفت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​اسماعيل هنية​ إلى "اننا لا نعرف بنود ​صفقة القرن​ حتى الآن"، مشيراً إلى "اننا نطالب ملك ​البحرين​ بأن يتخذ قراراً جريئاً بعدم إجراء هذه الورشة".

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