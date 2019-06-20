الاناضول: الأمن التركي يضبط 46 مهاجرا غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "فرق خفر السواحل التركية ضبطت 46 مهاجرا غير شرعيين في ولاية باليكسير غربي البلاد، أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية"، مشيرةً إلى أنه "ضبط المهاجرون قبالة سواحل جزيرة جبلاك التابعة لقضاء أيفاليك على متن مركب مطاطي".
وبينت أن "خفر السواحل ضبطوا القارب وكان على متنه 42 مهاجرا أفغانيا وأربعة إيرانيين، بينهم 9 نساء و19 طفلا"، مشيرةً إلى أنه "تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل في جزيرة جوندا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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