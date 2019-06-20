العشائر السورية اعلنت رفضها للوجود الأجنبي على الأراضي السورية

اعلنت القبائل والعشائر السورية رفضها للوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية كافة وكل القوات التي دخلت إلى سوريا بطريقة غير شرعية، معتبرة اياها قوات محتلة.
وطالبت العشائر بالعمل بكافة السبل على إعادة سلطة الدولة في المحافظات الشرقية ودعمها بما يضمن إعمارها وازدهارها والتأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من سوريا، داعياة "المجتمع الدولي للمساهمة في عودة المهجرين بما في ذلك مخيمي الركبان والهول وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعودتهم".
وطالبت العشائر "الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا والتي لا تساعد في حل القضايا الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية"، مجددة اصرارها على ان "الثروات المعدنية هي ملك للشعب السوري كله ولا يحق لأحد أنَّ يغتصب موارد الثروة الطبيعية".
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