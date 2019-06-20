خلفان: لماذا يحرم أهل جنوب اليمن من استعادة دولتهم كما كانت؟

دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان إلى "انفصال جنوب اليمن"، معتبراً أن "عودة دولة الجنوب العربي أي دولة جنوب اليمن سابقا برغبة أبنائها هو مطلب شرعي، فلماذا يحرم أهل الجنوب من استعادة دولتهم كما كانت؟".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت خلفان إلى أنه "لاشك أن هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل وفي الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة، بينما لا يراها في شمال اليمن".
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