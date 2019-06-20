بوتين: الهجوم الأميركي على هواوي يهدف إلى كبح جماح اقتصاد الصين

لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس الى أن "الهجوم الأميركي على هواوي يهدف إلى كبح جماح اقتصاد الصين"، معتبرا أن "الهجوم على هواوي أصبح انعكاسا لسياسة كبح جماح التنمية في الصين، التي أصبحت منافسًا عالميًا لقوة عالمية أخرى الولايات المتحدة".
وأضاف بوتين: "يحدث نفس الشيء فيما يتعلق بروسيا وسيستمر حدوثه، لذلك إذا أردنا أن يكون لنا مكان تحت الشمس، يجب أن نصبح أقوى، بما في ذلك، وفي المقام الأول، في المجال الاقتصادي".
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