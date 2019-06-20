بوتين: الهجوم الأميركي على هواوي يهدف إلى كبح جماح اقتصاد الصين

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس الى أن "الهجوم الأميركي على ​هواوي​ يهدف إلى كبح جماح ​اقتصاد​ ​الصين​"، معتبرا أن "الهجوم على هواوي أصبح انعكاسا ل​سياسة​ كبح جماح التنمية في الصين، التي أصبحت منافسًا عالميًا لقوة عالمية أخرى ​الولايات المتحدة​".

وأضاف بوتين: "يحدث نفس الشيء فيما يتعلق ب​روسيا​ وسيستمر حدوثه، لذلك إذا أردنا أن يكون لنا مكان تحت ​الشمس​، يجب أن نصبح أقوى، بما في ذلك، وفي المقام الأول، في المجال الاقتصادي".