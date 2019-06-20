لافرنتييف أكد دعم روسيا المستمر للجهود التي تبذلها الدولة السورية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف خلال لقائه الرئيس السوري ​بشار الاسد​ "دعم ​روسيا​ المستمر للجهود التي تبذلها ​الدولة السورية​ لاستعادة ​الأمن​ والاستقرار إلى كامل أراضيها كما تطرق الحديث للجهود التي تبذلها ​موسكو​ ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازي مع مواصلة الحرب على ​الإرهاب​".

وشدد على "التوافق في الآراء على عزم الجانبين الاستمرار بمساعيهما على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الدول الغربية على البلدين بغية إفشال هذه الجهود واستمرار الحرب حتى تحقيق مصالح حكومات تلك الدول على حساب ​الشعب السوري​ واستقرار المنطقة برمتها".

ووضع لافرنتييف الرئيس الأسد في صورة المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى ​العراق​ و​لبنان​ لتوجيه الدعوة إليهما للمشاركة في محادثات ​أستانا​ المقبلة كعضوين مراقبين، مشيرا إلى أنه "لمس تفهما وموقفا ثابتا خلال محادثاته في كلا البلدين بأن القضاء على ​الارهاب​ وعودة ​الحياة​ الطبيعية في سوريا يصب في صالح جميع دول المنطقة وليس فقط سوريا".