عادل الجبير: لا نريد حربا مع إيران وعليها تغيير سلوكها العدواني

لفت وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ إلى أن "​المجتمع الدولي​ مصمم على مواجهة سلوك ​إيران​ العدائي"، مؤكداً "اننا لا نريد حربا مع إيران"، مشيراً إلى "اننا نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة".

وأكد أنه "على إيران تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم ​الإرهاب​"، معتبراً أنه "من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوة عظمى لحرب مع إيران"، مشيراً إلى أن "هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات ​النفط​"، لافتاً إلى أن "وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة".