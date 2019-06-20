عادل الجبير: لا نريد حربا مع إيران وعليها تغيير سلوكها العدواني

لفت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى أن "المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك إيران العدائي"، مؤكداً "اننا لا نريد حربا مع إيران"، مشيراً إلى "اننا نتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية ونبحث في خيارات متعددة".
وأكد أنه "على إيران تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب"، معتبراً أنه "من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوة عظمى لحرب مع إيران"، مشيراً إلى أن "هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط"، لافتاً إلى أن "وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة".
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