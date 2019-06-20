خليل: أحلنا على المجلس الأعلى للجمارك الكتاب المتعلق بنتائج مباراة تطويع الخفراء

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا أحلنا على المجلس الأعلى للجمارك الكتاب المرفوع من مدير عام ​الجمارك​ المتعلق بنتائج مباراة تطويع خفراء متمرنين و خفراء بحريين و فنيين متمرنين وطلبنا إجراء المقتضى القانوني لجهة إصدار و إعلان النتائج وفقا للأصول".

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