الحريري غادر الى ابو ظبي بزيارة يلتقي خلالها مسؤولين اماراتيين

غادر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بيروت بعد ظهر اليوم متوجها الى أبو ظبي في زيارة يلتقي فيها عددا من المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي للحريري.

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