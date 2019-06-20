الرياشي سلم الرئيس عون رسالة من جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الوزير السابق ملحم الرياشي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة.
ونقل الرياشي الى الرئيس عون رسالة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة.
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