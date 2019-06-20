الرياشي سلم الرئيس عون رسالة من جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة. ونقل الرياشي الى الرئيس عون رسالة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة.

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