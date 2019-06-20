كنعان: حريصون على نسبة العجز الذي حددته الحكومة ولن نلغي اي ايراد دون بديل

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤترم صحفي بعد جلسة اللجنة "أننا حريصون على نسبة العجز الذي حددته الحكومة ولن نلغي اي ايراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه"، مؤكداً أنه "لن يتم الموافقة على انفاق اي بند من دون تقديم الايضاحات اللازمة من الادارة او المؤسسة المعنية".
ولفت إلى أن "لجنة المال لا تضرب الموازنة من "بيت بيها" بل تعمّره بالرقابة والتدقيق الذي تقوم به"، مشيراً إلى "أننا طالبنا بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها الامكانيات للقيام بعملها ولماذا لم يعزز ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟"، مضيفاً: "هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لانه مستفيد من عرقلتها وعلى من يريد الاصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل".
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