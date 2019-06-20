البنتاغون: الطائرة الأميركية كانت على مسافة 17 ميلا من الاجواء الايرانية

اشار ​البنتاغون​ الى أن "الطائرة الأميركية التي أسقطتها ​إيران​ كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية"، لافتا الى أن "البحث جار لتحديد مكان حطامها".

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