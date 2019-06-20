ارسل وزير المالية ​علي حسن خليل​ نتائج دورة ​الجمارك​ التي استلمها من مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​ الى رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي. وعلمت "​النشرة​" ان الطفيلي يتحضّر لرد النتائج التي يعتبرها "غير قانونية". مما يعني ان نتائج دورة الجمارك لن تصدر في ظل الخلاف القائم بين ضاهر والطفيلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطفيلي يتحضّر لرد نتائج دورة الجمارك التي سلّمها خليل لضاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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