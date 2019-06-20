شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة خليجية جديدة لمقاطعة السياحة التركية..ومحلل: نريد رد شعبى على أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المحلل السياسى السعودى فهد ديباجى، الشعوب الخليجية بمقاطعة السياحة التركية، بعد استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تحريضه ضد المملكة والدول العربية. وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بعد الهجوم المتواصل من أردوغان على المملكة وقيادتها وتأكيد خبثه عليها والتفاخر بذلك، نتمنى بعد مقاطعة السياحة فى تركيا، ننطلق إلى مقاطعة كل ما يتعلق بتركيا من منتجات وغيرها". وتابع فهد ديباجى: "نريد الرد يكون شعبيا، ونترك الدول تتعامل حسب الأعراف والمواثيق والقوانين الدبلوماسية والدولية".



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