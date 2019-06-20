شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبى: أردوغان يسجن شعبه ويتشدق بالديمقراطية والعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، تحذيراً شديد اللهجة لما أثير الأيام الماضية حول محاولات البعض التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

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وأعلن رئيس الائتلاف وزعيم الأغلبية البرلمانية، فى بيان له اليوم، رفضه التام لهذا التدخل السافر والمرفوض، معلقا على طلب البعض إجراء تحقيق داخلى حول وفاة أحد المتهمين أمام عيون الكاميرات، متسائلا: "يا من أدعيتم الإيمان بالله، هل يوجد على وجه الأرض شخص محصن من قدر الله؟، وهل لديكم ضمانات بأعماركم؟، صوبوا إلى رشدكم وانقضاء عمر الإنسان أمر بيد الله يحدده كما يشاء" .

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وأضاف القصبى، "الأجندات الخارجية من بعض الدول والمنظمات والأحزاب الأوروبية تسعى إلى زعزعة الاستقرار والأمن بالبلاد بعدما حققنا تقدما إقتصاديا ونجاحاُ فى النهوض بالبنية التحتية بعد مرحلة أوشكت فيها البلاد على الدخول فى حرب أهلية، كان فضل الله علينا أن ننهض ونحول البلاد ونسترد الأمن والأمان والسلم، وبدأنا نتحول من دولة مستهلكة فى كل شئ إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة وأصبحت الدولة تمتلك درع وسيف فى حماية أمنها القومى المصرى والعربى".

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ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر رسالة إلي الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مفادها "أنصح أردوغان أن ينشغل بشئون بلاده، ويراجع المظالم داخل السجون ويراجع اقتصاده بدلا من الانشغال بمصر والتى ستظل قوية أبية رغم كيد الحاقدين".

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واختتم "القصبى" تصريحاته، قائلا:"سنستكمل مسيرتنا مهما انزعج الحاقدون والحاسدون وسيحفظ الله مصر والمصريين" .