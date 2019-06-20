شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة ومشروع قانون "علاوات الموظفين" أمام الجلسة العامة للبرلمان السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم السبت المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020.

كما يناقش المجلس خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

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ويقوم المجلس خلال جلسة السبت أيضا بإحالة أربعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن اتفاقيات وقعتها مصر إلى اللجان النوعية، حيث أقرت اللجنة التشريعية فى تقاريرها أن تلك الاتفاقيات ليس فيها أى مخالفة للدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، وخطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء.

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كما تتضمن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، وقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 – أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية،

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ويحدد المجلس خلال الجلسة موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.

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