شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. "زراعة البرلمان" تناقش اتفاقية دولية حول إطار البرنامج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم السبت المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.

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كما تناقش أيضا عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تشغيل وصيانة بعض محطات وماكينات رفع المياه، مما يعرض الأراضى الزراعية ببعض قرى مركز دمنهور محافظة البحيرة للبوار، وموقف وزارة الموارد المائية والرى حول مخلفات ترعة الخندق الشرقى لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

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