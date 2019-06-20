شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالد أبو كريشة الأمين العام لـ"المحامين"..والنقابة تلغى حفل معهد المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الخميس، خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان "أبو كريشة" بمسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

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ونعى سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، الأمين العام للنقابة خالد أبو كريشة، داعين الله له بالمغفرة والرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

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يذكر أن الراحل خالد أبو كريشة المحامي شغل منصب الأمين العام لنقابة المحامين و عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب .

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فى سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمحامين عن إلغاء الحفل، الذي كان ستقيمه نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة لتسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى، اليوم الخميس، الموافق 20 يونيو الحالي، بنادي المحامين النهري في المعادي، وذلك حدادا على خالد أبوكريشة.

وأكدت النقابة العامة للمحامين، أنها فقدت أحد رجال العمل النقابي، أمينها العام خالد أبوكريشة، قائلة فى بيان: "تقبله الله في رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الراحل خالد أبو كريشة المحامي شغل منصب الأمين العام لنقابة المحامين و عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب .

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