شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يصل القاهرة عقب زيارة رسمية للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال، والوفد البرلماني المرافق له عقب زيارة رسمية للصين بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات المصرية - الصينية فى كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلمانى.

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والتقي الدكتورعلى عبدالعال والوفد البرلماني المرافق ،بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.

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و قال رئيس مجلس النواب، خلال لقاء نائب الرئيس الصيني «وانغ تشي شان» امس الأربعاء في العاصمة بكين، إن مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى المجالات، بما يعزز التنمية ويعود بالفائدة على البلدين والشعبين والمنطقة ، و أن مصر تعتز بصداقتها مع الصين، وتقدر الإنجازات التنموية التي حققتها الصين خلال السنوات الماضية، وتولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.