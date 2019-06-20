شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: التخلص من خلايا الارهاب النائمة واجب وطنى على المجتمع بآسره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، اعتبار التصريحات الصادرة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خارطة طريق امام كل مسئول وكل مواطن مصرى لتخليص مصر كلها وبجميع مؤسساتها من قوى الشر والظلام والارهاب والأفكار الارهابية والتكفيرية المتطرفة.

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وقال " حسب الله " فى بيان له اليوم، انه يؤيد وبشدة ما ذهب اليه الدكتور محمد مختار جمعة بضرورة اتخاذ إجراءات فى منتهى الحسم تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف بأى صورة من الصور، وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف لان تبنى هذا الفكر ودعمه بأى صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة وانه مع دعوة وزير الاوقاف لجميع المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف أو أي جماعة إرهابية أو متطرفة لما يشكله وجود أي عنصر من هذه العناصر في أى مفصل حيوى من مفاصل الدولة من خطر داهم ، فهذه الجماعات المتطرفة أعمتها مصالحها الضيقة ونفعيتها ، بحيث صارت تضحى بدينها و وطنها فى سبيل تحقيق مطامعها ومصالح القوى الداعمة للإرهاب التي تمولها وتستخدمها ضد أوطانها.

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وأكد حسب الله، أن الواقع أثبت بعد وفاة محمد مرسى والهزيان والكذب والسموم التى خرجت من فم الطاغية اردوغان وغيره من داعمى الاٍرهاب أن هناك خلايا نائمة داخل مؤسسات الدولة وأنه لابد من التخلص نهائيا منها فى جميع أنحاء مصر لأن أمثال هؤلاء يمثلون خطرا داهما على الأمن القومى المصرى والتخلص منهم اصبح واجبا قوميا على المجتمع بأسره وكل مواطن مصرى لان هذا الامر ليس من مسئولية الحكومة وحدها بل على الشعب المصرى العظيم ان يساند جميع مؤسسات الدولة للتخلص من هؤلاء الأشرار الخونة ،،

و أعرب الدكتور صلاح حسب الله عن أمله فى ان يسارع جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين ورؤساء جميع المؤسسات بالدولة وشركات قطاع الاعمال العام وايضا رجال الاعمال والاستثمار بالقطاع الخاص بالتخلص من الخلايا الارهابية الكامنة داخل جميع مؤسساتهم.