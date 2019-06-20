من 20 إلى 200 جنيه.. تعرف على الأسعار الجديدة لعبور نفق الشهيد أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد: أصدرت هيئة قناة السويس، المسئولة عن إدارة وتشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات الوادي والدلتا قائمة الأسعار الجديدة لعبور النفق والتي تجاوزت أضعاف التعريفة القديمة. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: السيارات الملاكي 20 جنيه الميكروباص - بيك أب - ربع نقل 20 جنيه ميني باص 30 جنيه Advertisements أتوبيس 100 جنيه نقل خفيف - ثلاجات صغيرة 80 جنيه نقل تقيل - ثلاجات كبيرة 200 جنيه وبدأت هيئة قناة السويس في تطبيق قرار زيادة الرسوم بداية من صباح اليوم الخميس. وأكد مصدر في ديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنه لم يتم إخطار أي جهة في المحافظة بزيادة الرسوم المقررة من قبل، لافتًا إلى انه جرى إخطار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالموقف خاصة أن المحافظة تعتمد كليًا على النفق في كل المعاملات التجارية.

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