محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده من شقتها بمصر القديمة. واتهمت الفنانة فيفي عبده في التحقيقات خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها، وسلمت النيابة الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة وأبلغت بمواصفاتها. وأمرت النيابة بسرعة بضبط وإحضار الخادمة المتهمة في الواقعة. كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من الفنانة فيفي عبده تفيد بسرقة 5 كيلو ذهب من شقتها بمصر القديمة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في سرقة مشغولات ذهبية من شقة فيفي عبده.. وتأمر بضبط خادمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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