فتح باب التقدم لقبول طلاب أولى ثانوي بمدرسة المتفوقين بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس للعام الدراسي 2019/2020، موضحة أن المدرسة للبنين فقط، ويمكن التقدم إليها من أي محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه جرى تحديد يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2019 موعدًا؛ لإجراء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الوزارة.

وشددت الوزارة علي ضرورة ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/2019 عن 17 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019 في ذات العام، وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

ويسدد الطالب الراغب في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بالمدرسة، رسمًا قدره 50 جنيهًا، بحساب رقم: 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

Advertisements

وجاءت إجراءات التقدم وفقًا للخطوات التالية:

أولا: يدخل الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) من جميع مدارس الجمهورية، والمستوفون لشروط التقدم، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لملىء استمارة التقدم إلكترونيًا.

ثانيًا: ينهي الطلاب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، ويوقع ولي الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية مع المستندات التالية: عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

وبالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج تقدم أوراقهم يدويًا إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني.