بوتين يتهم أمريكا بمهاجمة "هواوي" الصينية بسبب المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات في القائمة السوداء بتهمة التجسس هو في الواقع بسبب المنافسة الاقتصادية.

وفي خروج نادر عن القضايا المحلية خلال برنامجه السنوي "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، ندد الرئيس الروسي بالإجراءات الأمريكية ضد "هواوي" ووصفها بأنها "هجوم".

وقال بوتين في البرنامج الذي بثه التلفزيون الوطني إن "الهجوم على هواوي" يهدف إلى "احتواء تطور الصين، التي أصبحت منافسا عالميا لقوة عالمية أخرى، هي الولايات المتحدة".

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وعززت روسيا علاقاتها مع جارتها الصين في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تدهورت فيه علاقات البلدين مع الولايات المتحدة.

وبدأ بوتين برنامجه الحواري السنوي السابع عشر على التلفزيون الوطني اليوم الخميس للرد على أسئلة المواطنين الروس.

ويستمر برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" لعدة ساعات في المعتاد، ويميل إلى التركيز على القضايا المحلية الموضوعية، حيث يتشاور رئيس الدولة مع كبار المسؤولين من أجل الإجابة على بعض الأسئلة.