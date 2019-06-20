رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشوة ويعلن التوبة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تصريح اعتراف رئيس الإنتربول السابق، مينغ هونغوي، بقبوله لرشوة حوالي 2 مليون دولار، معبرا عن ندمه عن هذه الجريمة، وذلك الثلاثاء الماضي.

وأشارت الجارديان إلى أنه تم انتخاب منغ رئيسا لمنظمة الشرطة الدولية، واختفى من الحجز بعد سفره إلى الصين من فرنسا في نهاية سبتمبر، كما لم يتم إخبار الإنتربول عن احتجاز منغ، وأجبرت الصين عن مكان وجوده.

وأقر الرئيس السابق للإنتربول مينغ هونغوي، الخميس، بتلقيه رشاوى بلغت 2.1 مليون دولار في أثناء محاكمته في الصين، في سقوط مدو للمسئول الكبير الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الشرطة في بلاده.

وحسب "أ ف ب"، قالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانغين في شمال الصين إن مينغ "أظهر توبته" خلال الجلسة، التي شكلت ذروة القضية الدراماتيكية التي صعقت

الإنتربول، وألقت الضوء على النظام القضائي غير الشفاف في الصين.

وذكرت المحكمة في بيان نشر على منصة ويبو الشبيهة بتويتر أنّ الحكم سيعلن "في موعد أو توقيت محدد".

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وأظهرت الصور التي نشرتها محكمة تيانغين مينغ جالسا بين ضابطي شرطة، وهو يرتدي سترة بُنّية اللون.

وظهر مينغ، الذي بات شعره رماديا، هزيلا مقارنة بصور التقطت له في العام 2017.

ومينغ ضمن عددا كبيرا ومتزايدا من قيادات الحزب الشيوعي الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد، أطلقها الرئيس، شي جينبينغ، والتي يقول معارضوه إنها وسيلة للقضاء على أعدائه.